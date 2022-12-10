Ситуация с обстрелами в Донецкой области — данные ОВА

В Донецкой области ночь прошла относительно спокойно, однако обстрелы были зафиксированы на разных участках фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении повреждены три дома в Угледаре. Также накануне под обстрел попала Новоукраинка.



На Донецком направлении в Кураховской громаде оккупанты стреляли по Курахово, Горняку и Измайловке, повредили 17 домов.



На Горловском направлении два человека ранены в Бахмуте. В городе повреждены дом и магазин. Единичные обстрелы зафиксированы в окрестностях Торецкой и Соледарской громад.



На Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде.

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