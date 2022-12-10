У соседей — есть: Мэр Славянска рассказал, кто и как отключает свет

В Славянске одним из самых проблемных вопросов является отключение электроэнергии. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.



«Жителям громады не совсем понятно, почему в одном микрорайоне электричество есть, в другом — нет. Еще больше вопросов возникает, если свет не отключается в соседнем доме, а в твоем отключен. Хочу сказать, что в сфере энергетики действительно произошли перемены. И они — не к лучшему», — отметил Лях.



По его словам, сейчас уже не действуют веерные отключения. Есть только аварийные. С их приблизительным графиком можно ознакомиться на сайте ДТЭК.



«К ним прилагаются еще и экстренные аварийные отключения. Здесь уже графика, конечно, нет. Решение об отключении в этом случае принимает диспетчер в Днепре. Он напрямую подчиняется "Укрэнерго". Диспетчер видит ситуацию, складывающуюся на энергетическом поле, и отключает линии в городах Донецкой и других областей, чтобы выровнять этот процесс», — пояснил руководитель города.



Он уточнил, что регулировать выключение в ручном режиме из Славянска или Краматорска невозможно. РЭМ этого сделать не может — только диспетчер в Днепре.



«Поэтому возникают случаи, когда света нет и четыре часа, и 12, и 20… Другого варианта у нас нет», — заключил мэр.