Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

У соседей — есть: Мэр Славянска рассказал, кто и как отключает свет

10 декабря 2022, 11:27

У соседей — есть: Мэр Славянска рассказал, кто и как отключает свет

В Славянске одним из самых проблемных вопросов является отключение электроэнергии. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

«Жителям громады не совсем понятно, почему в одном микрорайоне электричество есть, в другом — нет. Еще больше вопросов возникает, если свет не отключается в соседнем доме, а в твоем отключен. Хочу сказать, что в сфере энергетики действительно произошли перемены. И они — не к лучшему», — отметил Лях.

По его словам, сейчас уже не действуют веерные отключения. Есть только аварийные. С их приблизительным графиком можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

«К ним прилагаются еще и экстренные аварийные отключения. Здесь уже графика, конечно, нет. Решение об отключении в этом случае принимает диспетчер в Днепре. Он напрямую подчиняется "Укрэнерго". Диспетчер видит ситуацию, складывающуюся на энергетическом поле, и отключает линии в городах Донецкой и других областей, чтобы выровнять этот процесс», — пояснил руководитель города.

Он уточнил, что регулировать выключение в ручном режиме из Славянска или Краматорска невозможно. РЭМ этого сделать не может — только диспетчер в Днепре.

«Поэтому возникают случаи, когда света нет и четыре часа, и 12, и 20… Другого варианта у нас нет», — заключил мэр.

Читайте также:

Как отключают свет в Славянске, рассказал мэр

Еще по теме

Прочее
Война Энергетика
Места
Славянск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:26
Снимали видео на руинах: В Мариуполе подростки подорвались на снаряде
12:54
В Мариуполе каждый день уничтожают минимум одну многоэтажку
12:33
Сколько пленных удерживают в Еленовке, сообщил Лубинец
09:45
«ДНР»: Из-за обстрелов погиб один человек, еще двое — ранены
23:12
Главные события в оккупации 9 декабря
19:14
В Донецке — новый обстрел в районе Крытого рынка
18:16
Правозащитники: Активистов и представителей местных властей с оккупированных территорий удерживают в новом СИЗО Симферополя
17:26
Правозащитница: Оккупанты берут в плен украинских подростков, обвиняя в корректировке обстрелов
17:02
«Банк России» открыл отделения на оккупированных территориях
16:52
СМИ: За 8 месяцев Россия вынудила получить свои паспорта 300 тысяч украинцев
15:20
«ДНР» заявила об обстреле завода «Силур» в Харцызске
14:03
Центр Донецка под обстрелом: «Прилеты» на студгородке, повреждены гостиница и спорткомплекс
13:10
Оккупанты избили работников Запорожской АЭС — «Энергоатом»
12:39
«ДНР» бурит скважины возле котельных
11:41
На трассе Мариуполь-Мелитополь возникла пробка длиной 150 км
все новости
14:26
Снимали видео на руинах: В Мариуполе подростки подорвались на снаряде
13:47
Жителям Донетчины передадут печки-буржуйки
13:17
В Одессе отключили свет всем потребителям
12:54
В Мариуполе каждый день уничтожают минимум одну многоэтажку
12:33
Сколько пленных удерживают в Еленовке, сообщил Лубинец
12:00
Войска РФ ударили по Херсонщине, двое погибших, восемь раненых
11:27
У соседей — есть: Мэр Славянска рассказал, кто и как отключает свет
10:47
Ситуация с обстрелами в Донецкой области — данные ОВА
10:14
Оккупанты атаковали 8 населенных пунктов на Донетчине
09:45
«ДНР»: Из-за обстрелов погиб один человек, еще двое — ранены
09:08
Ночная атака оккупантов: Воздушные силы сбили 10 из 15 дронов
08:46
Оккупанты обстреляли Никополь, ранены четыре человека
08:24
Обстрелы Донетчины: В Бахмуте, Авдеевке и Константиновке — раненые
23:12
Главные события в оккупации 9 декабря
22:44
В Раде опровергли, что законопроект о запрете деятельности российской церкви запрещает УПЦ
все новости
ВИДЕО
В Донецке — новый обстрел в районе Крытого рынка
09 декабря, 19:14
Центр Донецка под обстрелом: «Прилеты» на студгородке, повреждены гостиница и спорткомплекс
09 декабря, 14:03
В Крыму готовятся вывезти экспонаты музеев ►
08 декабря, 19:10

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама