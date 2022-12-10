Обстрелы Харьковщины: Синегубов рассказал о целях оккупантов

За минувшие сутки по самому Харькову удары со стороны российских войск не зафиксированы. Но от обстрелов страдают населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и других районов. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



«Страдают те населенные пункты, что расположены возле российской границы или, условно говоря, находятся на пути критической инфраструктуры — в последнее время именно она интересует наших врагов», — сообщил Синегубов о целях оккупантов.



Также, по данным главы ОВА, в Харьковском районе в результате прямого попадания в жилой дом погиб мужчина. Две женщины ранены.



По его словам, на деоккупированных территориях восстанавливают электроснабжение. В частности, в Изюмском районе подключены 350 домохозяйств. На очереди — еще две громады. Кроме того, свет частично вернули в Казачью Лопань, что на севере области.



Возвращают и теплоснабжение.



«Мы восстановили теплоснабжение в Слобожанском, это почти 15 тысяч жителей уже получают тепло. Они были лишены такой возможности из-за обстрелов», — сказал глава ОВА.