Двоим полицейским Луганщины грозит пожизненное. Они перешли на сторону оккупантов

Двум сотрудникам полиции Луганщины, которые перешли на сторону оккупантов, сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, в конце марта 2022 года оперуполномоченный согласился «служить» в оккупационном «правоохранительном органе» на временно оккупированной территории. Еще один подозреваемый — курсант Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко. Весной 2022 года он начал сотрудничать с оккупационными «властями», сейчас «служит» в «должности» следователя.



Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.