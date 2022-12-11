В Константиновке упал вертолет

В Константиновке Донецкой области сегодня днем упал вертолет. Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердили местные жители.
Сначала в городе прозвучал сильный взрыв и поднялся столб дыма.
После этого в местных пабликах начали публиковать фото с фрагментами упавшего вертолета.
Что стало причиной крушения, на данный момент неизвестно.
«Новостям Донбасса» не удалось пролучить официальные комментарии.
Позже окраина Константиновки подверглась обстрелу — столб дыма поднимается в районе трассы на Бахмут.
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31 октбяря в Константиновке уже разбился украинский вертолет Ми-8. Тогда причиной аварии стала изношенность вертолета.