В Константиновке упал вертолет

Столб дыма в Константиновке. Фото: Соцсети

В Константиновке Донецкой области сегодня днем упал вертолет. Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердили местные жители.



Сначала в городе прозвучал сильный взрыв и поднялся столб дыма.



После этого в местных пабликах начали публиковать фото с фрагментами упавшего вертолета.

Что стало причиной крушения, на данный момент неизвестно.



«Новостям Донбасса» не удалось пролучить официальные комментарии.



Позже окраина Константиновки подверглась обстрелу — столб дыма поднимается в районе трассы на Бахмут.

Читайте также: Российские войска обстреляли Покровский и Бахмутский районы

31 октбяря в Константиновке уже разбился украинский вертолет Ми-8. Тогда причиной аварии стала изношенность вертолета.