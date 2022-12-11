Мороз не влияет на атаки дронов-камикадзе, заявили в Воздушных силах ВСУ

Иранские дроны-камикадзе Shahed, которые использует Россия в войне против Украины, не чувствительны к морозной погоде, однако на их использование может влиять нелетная погода и резкий переход из температурного «плюса» в «минус».



Об этом заявил пресс-секретарь Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.



«Ни мороз, ни тепло никак не влияют на деятельность этих дронов», — сказал он.



Игнат опроверг предположение, что Россия долгое время не использовала иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине из-за мороза.



По его словам, определенным образом помешать работе «Шахидов», как и пилотируемой авиации, может нелетная погода: шквальный ветер, порывистый штормовой ветер, а также условия, которые приводят к обледенению аппарата (происходит при высокой влажности воздуха за короткое время при резком переходе из температурного «плюса» в «минус»).



Игнат констатировал, что никто не может сказать наверняка, почему Россия в течение нескольких недель не использовала иранские беспилотники. Существует несколько предположений: либо закончилась первая партия, либо российское командование придержало эти дроны, либо получило новую партию из Ирана.



Спикер Воздушных сил Украины также напомнил, что у украинской противовоздушной обороны нет возможности сбивать баллистические ракеты, которые может использовать Россия.



«Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские... Баллистика на сегодняшний день недоступна к сбиванию средствами противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они находятся. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть, если это произойдет. Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине», — сказал Игнат.

Несколько недель российские войска не использовали против Украины иранские дроны-камикадзе. Помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин предполагал, что россияне перестали использовать дроны-камикадзе из-за их чувствительности к морозам.



Однако на этой неделе российские войска возобновили атаки «Шахидами». В частности, дронами были атакованы южные регионы Украины. Одесса была обесточена после такой атаки беспилотниками-камикадзе.



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