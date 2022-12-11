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Главные события в оккупации 11 декабря

11 декабря 2022, 23:46

Главные события в оккупации 11 декабря

Деоккупация

Лиман освобожден украинскими военными в октябре. Однако этот город все еще остается прифронтовым и подвергается регулярным обстрелам. В Лиманский громаде до начала полномасштабной агрессии проживали 63 тысячи человек. Сейчас осталось примерно 13 тысяч. Чем живет полуразрушенный город — смотрите в нашем репортаже.

Политика

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин снял с должности главу оккупационной администрации Дебальцево Игоря Захаревича. Такое решение он объяснил якобы множеством жалоб на Захаревича от местных жителей.

Боевые действия

В Донецке под обстрел попали Ворошиловский, Калининский и Киевский районы Донецка. Повреждения получили многоквартирные дома по улице Артема, здание театра, два корпуса больницы имени Калинина. На рынке «Маяк» после обстрела начался пожар.

ВСУ нанесли ракетный удар по базе «Привал охотника» в Мелитополе, где располагалась база кадыровцев. Среди убитых с большой вероятностью оказался «смотрящий» за регионом от Рамзана Кадырова.

Российские оккупанты в регионах Луганской области усилили меры принудительной мобилизации мужчин на войну.

Военная активность оккупантов увеличивается в Мариуполе и его окрестностях.

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