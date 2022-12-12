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«Градами», «Ураганами» и артиллерией армия РФ ударила по Днепропетровщине

12 декабря 2022, 08:55

«Градами», «Ураганами» и артиллерией армия РФ ударила по Днепропетровщине

Российские войска «Градами», «Ураганами» и тяжелой артиллерией ночью обстреляли две общины Днепропетровской области – Никопольскую и Марганецкую. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Всего оккупанты использовали для обстрела региона минувшей ночью 30 снарядов. Обошлось без погибших и раненых.

«Представители ГСЧС продолжают обследовать поврежденные территории – выясняют детали обстрелов», - рассказал Резниченко.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские войска убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке, ранили двоих в Бахмуте и одного в Константиновке.

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