«Градами», «Ураганами» и артиллерией армия РФ ударила по Днепропетровщине

Российские войска «Градами», «Ураганами» и тяжелой артиллерией ночью обстреляли две общины Днепропетровской области – Никопольскую и Марганецкую. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Всего оккупанты использовали для обстрела региона минувшей ночью 30 снарядов. Обошлось без погибших и раненых.

«Представители ГСЧС продолжают обследовать поврежденные территории – выясняют детали обстрелов», - рассказал Резниченко.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские войска убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке, ранили двоих в Бахмуте и одного в Константиновке.