Группировка «ДНР» отключает домофоны на подконтрольной им территории

В планах группировки «ДНР» отключить все домофоны на временно подконтрольной им территории. Об этом сообщил глава группировки Денис Пушилин.



«Поручение» выключить домофоны он дал назначенным оккупантами «мэрам» захваченных «ДНР» городов. По его словам, все подъезды должны быть открыты, чтобы в случае обстрела люди могли их использовать, как укрытия.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что освобождение украинских территорий Вооруженными силами Украины продолжится, когда это позволят погодные условия.