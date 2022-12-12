Большую пресс-конференцию Путина отменили впервые за 10 лет

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



«Мы рассчитываем, что у президента будет возможность пообщаться с кремлевским пулом [журналистов]», — добавил он.



Ранее о возможной отмене большой пресс-конференции президента РФ сообщало издание РБК. Такие мероприятия Путин устраивал с 2001 года, начиная с 2012 года их проводили в декабре. Пресс-конференций не было в 2005 году и в 2009–2011 годах, когда Путин занимал пост премьер-министра.



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