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Жителям захваченной Херсонщины сложно уехать даже на Запорожье — Хлань

12 декабря 2022, 14:31

Жителям захваченной Херсонщины сложно уехать даже на Запорожье — Хлань

Жителям оккупированной территории Херсонщины трудно выехать даже на оккупированные земли Запорожья – россияне требуют оформлять для этого специальные пропуски. Об этом на брифинге рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает «Укринформ».

«Выехать из Херсонщины сейчас довольно сложно, потому что оккупанты ввели дополнительные пропуски, за которыми нужно обращаться в оккупационные администрации, даже для передвижения между областями - из Херсонской в ​​Запорожскую», - отметил депутат.

По его информации, в очень малом количестве люди выезжают из оккупации через Васильевку Запорожской области.

Еще одна возможность – выехать через временно оккупированный Крым в Россию, а оттуда – в страны Балтии, чтобы впоследствии вернуться в Украину.

Что касается эвакуации из освобожденных населенных пунктов Херсонщины, Хлань отметил, что она продолжается и каждый желающий может воспользоваться возможностью бесплатно уехать в более безопасные регионы Украины. Для этого нужно записаться на сайте областной военной администрации или приехать непосредственно на железнодорожный вокзал Херсона за четыре часа до поезда, направляющегося в Хмельницкий.

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