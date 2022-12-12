Захваченный российскими военными украинец не имеет процессуальных прав в России – правозащитник

Гарнизонный военный суд в России рассмотрел дело 20-летнего гражданина Украины Никиты Шкрябина, которого во время боевых действий в Украине лишили свободы российские военные. Суд признал, что у него нет никаких процессуальных прав в России, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, пишет «Медуза».



Никита Шкрябин — студент третьего курса Харьковского юридического университета. По словам его матери, он не участвовал в боевых действиях. Российские военные лишили его свободы 29 марта 2022 года, после чего он находится в распоряжении Минобороны на территории РФ в месте, которое в ведомстве не раскрывают.



Шкрябина задержали «за противодействие специальной военной операции», говорилось в ответе Минобороны РФ, который в сентябре получил российский адвокат украинского студента Леонид Соловьев. Министерство не признало Шкрябина военнопленным.



Адвокат Соловьев обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, которое совершили неустановленные российские военные, длительное время удерживающие его подзащитного. Военные следователи отказались провести проверку. После чего адвокат обратился в суд. По словам Чикова, суд посчитал бездействие следствия законным.



«Суд установил: Шкрябин задержан за противоправные действия, при этом он не является фигурантом каких-либо уголовных дел, в отношении него не ведется преследование, следовательно, какими-либо процессуальными правами, в том числе на адвоката, он не обладает», — сообщил Павел Чиков.



Глава «Агоры» добавил, что в изоляции в России, «по разным оценкам, находятся несколько тысяч пленных граждан Украины». При этом неясно, где именно находятся многие из них.



«Минобороны РФ по запросам российских адвокатов подтверждает факт удержания конкретных лиц, также сообщает о состоянии здоровья. Информация о конкретном местонахождении не сообщается и доступ к ним запрещен», — отметил Чиков.