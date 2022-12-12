Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров

12 декабря 2022, 16:05

За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров

Украинские военные на временно оккупированных территориях Запорожской области уничтожили более 10 вражеских военных баз. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

На выходных, по его данным, был разбит блок-пост с личным составом оккупантов в Новобогдановке, «пострадала» и их радиолокационная станция вблизи Семеновки.

«В воскресенье ликвидированы 2 русские базы - захваченные оккупантами школа в селе Майское и предприятие в Пологах», - рассказал Иван Федоров.

Вечером в субботу, 10 декабря, как рассказал мэр Мелитополя, «было слишком громко в гостинично-ресторанном комплексе, где жило подразделение ФСБ и отдыхали военные-осетинцы». Он отметил, что это здание находится в нижней части города рядом с топ-базами военной техники, личного состава и администраций оккупантов.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что освобождение украинских территорий Вооруженными силами Украины продолжится, когда это позволят погодные условия.

Еще по теме

Места
Мелитополь Запорожская область
Прочее
Война Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:14
В «ДНР» заявили о гибели жителя Донецка в ходе обстрела
16:05
За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров
14:31
Жителям захваченной Херсонщины сложно уехать даже на Запорожье — Хлань
13:29
В Донецке начали установку новогодней елки, несмотря на обстрелы
13:18
Группировка «ДНР» отключает домофоны на подконтрольной им территории
12:08
В «ДНР» назначили нового «мэра» Дебальцево
11:32
«ДНР»: В Донецке девять человек ранены в результате обстрелов за сутки
09:52
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
09:25
В «ДНР» рекомендовали перейти на дистанционную работу из-за обстрелов
23:46
Главные события в оккупации 11 декабря
17:44
Пушилин уволил «мэра» Дебальцево. Объяснил это жалобами местных жителей
15:45
Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»
10:12
В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы
22:51
Главные события в оккупации 10 декабря
22:37
Главные события в оккупации 10 декабря
все новости
17:15
«Референдум»: В Херсонской области СБУ задержала коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ голосовать
16:44
В ГСЧС призвали не рыбачить на деоккупированных территориях
16:14
В «ДНР» заявили о гибели жителя Донецка в ходе обстрела
16:05
За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров
15:42
Захваченный российскими военными украинец не имеет процессуальных прав в России – правозащитник
15:21
Российские войска атаковали Херсон, двое человек погибли
14:31
Жителям захваченной Херсонщины сложно уехать даже на Запорожье — Хлань
14:10
Большую пресс-конференцию Путина отменили впервые за 10 лет
13:47
СБУ задержали трех российских агенток в Донецкой области
13:37
В результате обстрела Херсона погибла женщина, еще четверо получили ранения
13:29
В Донецке начали установку новогодней елки, несмотря на обстрелы
13:18
Группировка «ДНР» отключает домофоны на подконтрольной им территории
12:44
Два человека погибли, десять ранены в результате обстрела Горняка на Донетчине
12:26
Уничтоженное войсками РФ село под Сватово показали с воздуха
12:08
В «ДНР» назначили нового «мэра» Дебальцево
все новости
ВИДЕО
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
12 декабря, 09:52
Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»
11 декабря, 15:45
В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы
11 декабря, 10:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама