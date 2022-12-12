За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров

Украинские военные на временно оккупированных территориях Запорожской области уничтожили более 10 вражеских военных баз. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

На выходных, по его данным, был разбит блок-пост с личным составом оккупантов в Новобогдановке, «пострадала» и их радиолокационная станция вблизи Семеновки.

«В воскресенье ликвидированы 2 русские базы - захваченные оккупантами школа в селе Майское и предприятие в Пологах», - рассказал Иван Федоров.

Вечером в субботу, 10 декабря, как рассказал мэр Мелитополя, «было слишком громко в гостинично-ресторанном комплексе, где жило подразделение ФСБ и отдыхали военные-осетинцы». Он отметил, что это здание находится в нижней части города рядом с топ-базами военной техники, личного состава и администраций оккупантов.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что освобождение украинских территорий Вооруженными силами Украины продолжится, когда это позволят погодные условия.