В ГСЧС призвали не рыбачить на деоккупированных территориях

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях из-за минной угрозы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Рекомендуем воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях, где минная угроза является самой высокой. Если ваш населенный пункт уже был проверен пиротехниками ГСЧС, все равно не теряйте бдительности. Даже после первичного обследования смертельные ловушки могут скрываться на определенных участках», - говорится в сообщении.



Спасатели призывают рыбаков выбирать только проверенные и уже знакомые места, направляться к побережью исключительно асфальтовыми и бетонными дорогами, не выезжать на обочину дороги.



А также не выходить на лед - из-за неустойчивых морозов ледяной покров может быть тонким и опасным.



В ГСЧС напомнили, что проверить участки, где могут быть мины, в мобильном приложении «Разминирование Украины».