Главные события в оккупации 12 декабря

Общество



Российские военные лишили свободы студента третьего курса Харьковского юруниверситета Никиту Шкрябина 29 марта 2022 года, после чего он находится в распоряжении Минобороны на территории РФ. Суд признал, что у него нет никаких процессуальных прав в России, в том числе на адвоката.



В оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль замглавы оккупационной администрации Херсонской области Виталия Булюка. По данным мэра города Александра Яковлева, водитель погиб, а Булюка доставили в больницу в Симферополь.



Жителям оккупированной территории Херсонщины трудно выехать даже на оккупированные земли Запорожья – россияне требуют оформлять для этого специальные пропуски.



Стратегически важный мост, по которому оккупанты перевозили военную технику с восточного направления через Запорожскую область, рухнул в Мелитополе.



В планах группировки «ДНР» отключить все домофоны на временно подконтрольной им территории.



Боевые действия



Российские оккупанты начали призывать женщин в Донецке для пополнения боевых потерь.



В России - новые скандалы, связанные с мобилизованными. 29 призывников из города Ирбит Свердловской области в октябре отправили на территорию Украины. В конце ноября они сказали своим близким, что голодают, а командиры их бросили, рекруты оставили позиции.



В группировке «ДНР» заявили о гибели трех человек погибли в результате обстрелов Донецка.



Украинские военные на временно оккупированных территориях Запорожской области уничтожили более 10 вражеских военных баз.

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