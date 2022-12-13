В «ЛНР» заявили о ранении двух человек в Кременной в ходе обстрела

Двое мирных жителей получили ранения при обстреле Кременной. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ЛНР».



Уточняется, что пострадавшие 1999 и 1973 годов рождения.



Кроме этого, один дом разрушен и один получил повреждения.