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Армия РФ из «Градов» и тяжелой артиллерии атаковала общины Днепропетровщины

13 декабря 2022, 08:48

Армия РФ из «Градов» и тяжелой артиллерии атаковала общины Днепропетровщины

Ночью российские войска обстреляли три общины Днепропетровской области - Никопольскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Всего за ночь, по его информации, было 7 обстрелов, а регион был атакован более 50 российскими снарядами. Резниченко пишет, что обошлось без погибших и раненых.

«В Никополе изуродованы с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели уже укротили», — рассказали в Днепропетровской ОВА.

Кроме того Резниченко сообщил, что в Красногригорьевской общине обстреляны более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, повреждены электросети, уничтожен гараж и автомобиль.

Последствия атаки Марганецкой общины уточняются.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что вчера, 12 декабря, российские войска убили трех мирных жителей Донбасса, еще 16 получили ранения.

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