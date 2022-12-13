В Харьковской области в ходе обстрела получил ранение фельдшер

В Харьковской области росамия обстреляла ехавшую по вызову в Купянске скорую, ранен 54-летний фельдшер. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«13 декабря после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля, который ехал по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер - мужчина 54 лет», - говорится в сообщении.



Помощь оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло.



В целом, в Харьковской области за прошедшие сутки, 12 декабря, российские захватчики из минометов и артиллерии обстреляли четыре приграничных района.



Так, на Купянском направлении противник производил обстрелы из танков и артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших.



В ночь на вторник оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м.кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших.