Оккупанты более 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, погибли три человека

Российские войска 57 раз обстреляли Херсонскую область. Оккупанты били по гражданским объектам – три жителя Херсонской области погибли и 15 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



«Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома», - рассказал он.



Оккупанты применили артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы.