Армия РФ обстреляла «Ураганами» и артиллерией Донецкую область

Правоохранители задокументировали последствия десяти ударов войск РФ по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



Российская армия за сутки атаковала РСЗО «Ураган» и артиллерией 5 населенных пунктов региона - Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр, Константиновку.



Оккупантами были уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов Донецкой области – 12 жилых домов, отделение банка, кафе, гараж, автомобили.



Отмечается, что «Ураганами» российские военные атаковали Горняк, убили и ранили местных жителей, разрушили в городе 9 многоэтажных домов и помещение банка.



«Обстрелы не утихают в Бахмуте. В результате вражеских попаданий повреждены многоквартирные дома, есть травмированный», - рассказали правоохранители, дополнив, что артиллерией войска РФ ударили по Часов Яру, попали в частный дом, там есть погибший и раненый.



Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 205 человек, с начала обязательной эвакуации – более 32 700 человек, среди них 4912 – дети, 1945 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что вчера, 12 декабря, российские войска убили трех мирных жителей Донбасса, еще 16 получили ранения.