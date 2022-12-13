Нацполиция объявила подозрение депутату Госдумы 

Украинские правоохранители сообщили о подозрении депутату Государственной думы РФ Дмитрию Саблину, уроженцу Мариуполя, за посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



По информации ведомства, перед полномасштабным вторжением в качестве депутата нынешнего созыва Госдумы РФ злоумышленник голосовал о предоставлении разрешения на введение войск на территорию Украины.



«Установлено, что фигурант в этом году награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом так называемого главы так называемой "ДНР" Пушилина», - указывается в сообщении.



Кроме того, по информации Нацполиции, в ходе обысков у подозреваемого обнаружены и изъяты оригиналы документов подтверждающих наличие 11 квартир в Киеве.



В сообщении не указывается имя депутата Госдумы, но исходя из информации, речь идет о Дмитрии Саблине.



Как пишет издание «Агентство», в сведениях о доходах Саблина за 2021 год нет информации о недвижимости в Украине. Саблину, согласно данным, размещенным на сайте Госдумы, принадлежат два земельных участка, два жилых дома, квартира, машиноместо и хозпостройка в России.



За предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах или доходах членов семьи депутату Госдумы грозит досрочное прекращение депутатских полномочий. Правда, если нарушение в сочтут несущественным, депутату, задекларировавшему свой доход с ошибками, может быть объявлено предупреждение.