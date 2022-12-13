В Донецкой области пограничники остановили продвижение ДРГ оккупантов

Пограничники вместе с Силами обороны Украины на днях в Донецкой области остановили продвижение диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов. Об этом сообщили в ГПСУ.



Отмечается, что оккупанты попытались преодолеть линию обороны и попасть в межпозиционное пространство украинских защитников.



«Однако замысел противника не реализовался, диверсанты, двигаясь по лесополосе, попали в засаду пограничников.

Внезапным нападением наши бойцы нанесли противнику урон и заставили его отступить», — рассказали пограничники.

12 декабря в совместном коммюнике лидеров G7, опубликованном на сайте Совета Европы, заявлялось, что лидеры стран «Большой семерки» (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) намерены предоставить Украине необходимые системы противовоздушной обороны.