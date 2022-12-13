В центре оккупированного армией РФ Мелитополя прогремел взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Он рассказал, что около 14:00 в центре Мелитополя – в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

По его информации, сразу после произошедшего российские оккупанты перекрыли дорогу, а местные жители сообщили об автоматных очередях и увидели тело, покрытое черной пленкой.

12 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе рухнул стратегически важный мост, по которому оккупанты перевозили военную технику с восточного направления через Запорожскую область.