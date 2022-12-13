ВСУ имеют успехи на направлении Сватово — Кременная

В Луганской области ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В районе Белогоровки постоянно Силы обороны отбивают атаки, каждый день и даже можно использовать термин "круглосуточно". Их постоянно обстреливают из разного оружия. Постоянно российские оккупационные войска пытаются прорвать там оборону, захватить территорию населенного пункта», — сказал Гайдай.



Глава ОВА добавил, что на направлении Сватово — Кременная ситуация кардинально отличается.



«Там успехи имеют наши военные», — уточнил Гайдай.



По его словам, ВСУ медленно продвигаются в этом направлении.



Касательно оккупированной территории, Гайдай отметил, что некоторые прифронтовые населенные пункты закрыты на въезд/выезд, а связь и интернет оккупанты глушат. Кроме того, россияне массово заселяются в села у линии фронта в дома жителей.



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