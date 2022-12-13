Главные события в оккупации 13 декабря

Политика



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует соглашение о выводе тяжелых вооружений с Запорожской атомной электростанции Украины. Сейчас ведутся переговоры о его условиях.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин анонсировал проведение «выборов» на захваченной России территории Донецкой области на 10 сентября 2023 года.



Российский ТАСС сообщил, что заместительница главы оккупационной «администрации» Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом. Сама она в переписке с журналистами утверждает, что не находится под домашним арестом.



Общество



Новогодняя елка в центре Донецка в этом декабре устанавливаться не будет.



В Северодонецке в пяти пунктах временного размещения горожан оккупанты собираются поселить две тысячи человек.



Боевые действия



В результате обстрела поселка Луганское погибли три мирных жителя, в Горловке пострадали два человека, заявили в группировке «ДНР».



В группировке «ЛНР» заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле Кременной.



В центре Мелитополя Запорожской области днем 13 декабря прогремел мощный взрыв. Местные жители сообщают, что слышали звуки автоматных очередей и видели тело, накрытое черной пленкой. За последние сутки это уже второй раз, когда в Мелитополе громко.



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