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Утром Киев атаковали российские дроны

Обновлено
14 декабря 2022, 08:11

Утром Киев атаковали российские дроны

Утром Киев атаковали российские дроны. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

«В районе столицы силами ПВО сбито десять "Шахедов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация о жертвах уточняется», — отметили в администрации.

Там добавили, что в городе продолжается воздушная тревога, и призвали всех находиться в укрытиях.

Обновлено. По состоянию на 08:00 сбиты 11 дронов.

По информации заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Вишневом Киевской области из-за атаки оккупантов поврежден частный дом.  

Момент взрыва в Киеве сегодня утром в результате атаки дронов попал на видео.

В Шевченковском районе Киева обломки дрона-камикадзе попали в нежилое здание.

На крыле беспилотника, ударившего по Шевченковскому району Киева, была надпись «За Рязань». По-видимому, это связано с атакой на авиабазу «Дягилево» под Рязанью 5 декабря, в которой Минобороны РФ обвинило Украину.

Уже уничтожено 13 дронов-камикадзе, сообщает Киевская городская военная администрация.

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