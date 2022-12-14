Утром Киев атаковали российские дроны. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.



«В районе столицы силами ПВО сбито десять "Шахедов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация о жертвах уточняется», — отметили в администрации.



Там добавили, что в городе продолжается воздушная тревога, и призвали всех находиться в укрытиях.



Обновлено. По состоянию на 08:00 сбиты 11 дронов.



По информации заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Вишневом Киевской области из-за атаки оккупантов поврежден частный дом.

Момент взрыва в Киеве сегодня утром в результате атаки дронов попал на видео.

В Шевченковском районе Киева обломки дрона-камикадзе попали в нежилое здание.

На крыле беспилотника, ударившего по Шевченковскому району Киева, была надпись «За Рязань». По-видимому, это связано с атакой на авиабазу «Дягилево» под Рязанью 5 декабря, в которой Минобороны РФ обвинило Украину.

Уже уничтожено 13 дронов-камикадзе, сообщает Киевская городская военная администрация.

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