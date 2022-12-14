В Херсоне — взрывы, пожар, есть погибший и раненый

В Херсоне ночью прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщают местные жители.



Серию взрывов жители города слышали ближе к 02:00, еще одну — после 03:00. На месте ночных «прилетов» начался масштабный пожар, возгорание не потушили до сих пор. Также громкие звуки слышали жители окрестных сел.



Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.



«Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения: российские оккупанты убили одного человека, еще один житель области получил ранения», — проинформировал он.