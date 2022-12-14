Российские силы накрыли огнем центр и север Донецкой области

Донецкая область. Фото: ОВА

Ночью и утром российские силы вели обстрелы в центре и на севере Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Донецком направлении после полуночи россияне нанесли удар ракетами С-300 по Курахово и обстреляли Кураховку — повреждены два дома и здание предприятия. Под артиллерийским огнем — Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Красногоровке — прямое попадание в дом.



На Горловском направлении — интенсивные обстрелы Соледарской громады: в Парасковеевке повреждены детсад, четыре дома и помещения предприятия; также под обстрелами Яковлевка, Бахмутское и Раздолевка. Зафиксированы «прилеты» в окрестностях Торецкой и Часовоярской громад. Без пострадавших.



На Лисичанском направлении более 30 снарядов россияне выпустили по Торскому и Заречному Лиманской громады. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены два мирных жителя.