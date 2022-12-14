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«ДНР»: В Донецке ранены гражданские

14 декабря 2022, 11:01

«ДНР»: В Донецке ранены гражданские

В оккупированном Донецке в результате обстрела ранены мирные жители. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».

Отмечается, что сегодня утром в Киевском районе погиб гражданский. Позже в «штабе» уточнили, что мужчина ранен. 

В соцсетях местные жители публикуют последствия обстрела района. В частности, после «прилета» загорелся дом в частном секторе.

Также появилась информация о ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка.

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