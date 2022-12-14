В Минобороны сообщили, когда может начаться новая волна мобилизации

Следующая волна мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте. Она может начаться после Нового года. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.



По ее словам, такие вещи сложно прогнозировать, так как мобилизация зависит от потребностей войны.



«Есть потери, есть потребность в обновлении. Даже те люди, которые живы-здоровы, не ранены — они все равно нуждаются в замене. Это нормальный процесс, не нужно из этого делать какой-то апокалипсис», — сказала Маляр.



Замминистра добавила, что о новой волне мобилизации будут говорить публично.



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