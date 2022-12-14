Зеленский собирал Ставку, обсуждали безопасность на границе

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Члены Ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации. Также были проанализированы последние действия противника и пути противодействия ему», — отметили в пресс-службе.



Там подчеркнули, что отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.



«Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры. Участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины», — сообщили в ОП.