В Горловке благодаря украинскому подполью уничтожено 100 оккупантов — ЦНС

12 декабря во временно оккупированной Горловке Донецкой области благодаря информации от украинского подполья точечным ударом был уничтожен личный состав врага. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что операция стала возможной благодаря координации подполья и ВСУ.



«Военным были переданы данные о размещении личного состава оккупантов и их техники. В результате по координатам отработали украинские силы. По предварительным данным, было уничтожено более 100 личного состава врага и техника», - рассказали в ЦНС.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области рассказали, что за сутки российские оккупанты обстреляли пять населенных пунктов региона.