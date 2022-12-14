Боевик «ЛНР» приговорен к 15 годам лишения свободы

Житель Луганской области, бывший боевик группировки «ЛНР» приговорен к 15-летнему сроку заключения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«Житель одного из сел Луганской области с 2014 года принимал участие в незаконном вооруженном формировании так называемой "ЛНР". Во время службы он обеспечивал пропускной режим на блокпосте при въезде в город Лисичанск Луганской области», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, мужчина осуществлял проверку документов, личный досмотр граждан и вещей, транспортных средств, вел наблюдение за прилегающей местностью.



Мужчина признан виновным в участии в террористической организации и в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины).



В настоящее время осужденный находится под стражей.