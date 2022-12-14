Зеленский рассказал о прогрессе в противовоздушной обороне Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе поставок в Украину противовоздушной обороны.



«Провел сегодня заседание Ставки. Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы. За эту неделю мы имеем важный прогресс в вопросе ПВО», – сказал он в видеообращении.



Говоря о ситуации на передовой, Зеленский сказал, что «покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле».



«Россия уничтожает в Донбассе город за городом, как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов», – сказал президент.



Он также отметил военнослужащих 46-й отдельной аэромобильной бригады, 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, которые отражают атаки оккупантов и заставляют их отступать.