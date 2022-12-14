Главные события в оккупации 14 декабря

Деоккупация



В настоящее время в Луганской области от российских оккупантов освобождены 13 населенных пунктов.



Политика



Оккупанты назначили работника «Росатома» Эдуарда Сеновоза новым главой «администрации» захваченного Энергодара. Это уже пятый по счету «мэр».



Общество



Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Украина вернула 64 военных ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях.



Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека верифицировал пребывания на территории РФ 12 тысяч украинских детей, 8.6 тысяч из которых были вывезены из Украины принудительно.



В Мариуполе оккупанты планируют снести целый квартал возле завода «Азовсталь» в Левобережном районе города.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрелов жительницы села Спартак, двух человек в Донецке и гибели двух человек в Горловке.



В Горловке Донецкой области благодаря информации от украинского подполья точечным ударом был уничтожен личный состав противника, сообщили в Центре национального сопротивления.



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