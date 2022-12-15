На Донетчине из-за обстрелов погибли двое гражданских, еще четверо — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, люди погибли в Бахмуте и Раздоловке. Еще четверо гражданских ранены: трое — в Бахмуте, один — в Раздоловке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1257 мирных жителей. 2742 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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