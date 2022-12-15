В Донецкой области оккупанты вели обстрелы вдоль всей линии фронта

В Донецкой области ночью и утром российские силы вели обстрелы различных участков вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении под периодические артобстрелы попадал Угледар — повреждены три дома, без пострадавших.



На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. В Кураховской громаде под обстрелы попали Курахово, Веселый Гай, Трудовое — поврежден частный дом. В Авдеевке ночью было два «прилета» по старой части города, а утром жилой квартал города подвергся обстрелам из РСЗО «Град».



На Горловском направлении больше всего этой ночью пострадала Соледарская громада. В Раздоловке один человек погиб, трое ранены, одно здание повреждено прямым попаданием. В Парасковеевке один человек ранен, повреждено 13 домов. Также зафиксированы обстрелы в Соледаре — там без жертв. Еще три человека за предыдущие сутки ранены в Бахмуте. В городе повреждено здание агросклада.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя, еще четыре человека были ранены.