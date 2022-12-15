«ЛНР»: Подросток на отколовшейся льдине оказался на середине реки Айдар

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории подросток на отколовшейся льдине оказался на середине реки Айдар. Сотрудники «МЧС» доставили его на берег. Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».



Инцидент произошел днем 14 декабря в районе детского оздоровительного лагеря «Энергетик» в селе Лиман Старобельского района.



«Поступило сообщение о нахождении мальчика на льдине, которая откололась и застряла посреди реки», — сообщают в «ЛНР».



Там добавляют, что сотрудники «МЧС» при помощи надувной лодки и спасательной веревки доставили подростка 2006 года рождения на берег. В результате происшествия он не пострадал.