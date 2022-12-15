Ситуация в энергетике значительно усложнилась погодными условиями — «Укрэнерго»

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, а ситуацию значительно усложняют погодные условия. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



Отмечается, что на энергетику повлиял снег, оледенение, сильные порывы ветра.



«На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных», - рассказали в компании.



Облэнерго, как рассказали в «Укрэнерго», доведены лимиты суточного потребления электроэнергии, но с утра в некоторых областях они уже превышены и применены аварийные отключения.

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