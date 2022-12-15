Обстрел Запорожской области: Погибли двое мирных жителей, еще один получил ранения

В Запорожской области в результате ракетного и минометного обстрела Васильевского и Пологовского районов за минувшие сутки погибли два человека и еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.



«В результате массированного обстрела российскими оккупантами территории Васильевского район в среду погиб житель Степногорска, еще одна местная жительница получила тяжелые осколочные ранения. Также в результате обстрела из минометов и реактивных систем залпового огня во дворе своего дома погиб житель с. Малая Токмачка Пологовского района», - говорится в сообщении.



Значительные повреждения получили домовладения в населенных пунктах Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Зализнычное, Степное, Каменское и другие села региона.



Открыты уголовные производства по ч.1, ч.2 ст.438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).