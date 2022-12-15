Суд приговорил к 15-летнему сроку тюрьмы 15 боевиков «Л/ДНР»

15 боевиков группировок «Л/ДНР», которые вместе с оккупантами грабили элеваторы в Херсонской области, получили 15 летний тюремный срок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Киберспециалисты Службы безопасности собрали безоговорочные доказательства вины 15 участников террористических группировок "Л/ДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины», - говорится в сообщении.



По информации спецслужбы, после 24 февраля проживавшие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мужчины добровольно вступили в состав российских группировок, среди них были снайперы и гранатометчики.



Отмечается, что боевики в рядах подразделений 2-го армейского корпуса Южного военного округа с РФ участвовали в боевых действиях против сил обороны на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях.



«Кроме этого, они выполняли указания Кремля относительно разграбления местных элеваторов и незаконного вывоза украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в РФ», - отмечается в сообщении.



Спецслужба сообщает, что боевики попали в плен во время контрнаступления на южном и восточном фронтах.



На основании собранных доказательств суд признал их виновными в ст. 111 (государственная измена), ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.