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Главные события в оккупации 15 декабря

15 декабря 2022, 23:38

Главные события в оккупации 15 декабря

Общество

Группировка «ЛНР» запретила продажу алкоголя в подконтрольных ей прифронтовых населенных пунктах.

Сын основателя ЧВК «Вагнер», «повара Путина» Евгения Пригожина Павел воюет против Украины в экипировке НАТО. Как и бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, которого Евгений Пригожин ругал за любовь к натовской экипировке.

Боевые действия

В группировке «ЛНР» заявили, что пожилая женщина получила ранения в результате ракетного удара по Стаханову Луганской области.

Центр оккупированного Донецка сегодня утром попал под массированный обстрел. «Мэр» города Алексей Кулемзин заявил, что это был самый массированный удар, начиная с 2014 года. ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения, еще один человек погиб.

Днем в Донецке в результате нового обстрела погибла женщина, заявили в так называемом «штабе теробороны ДНР».

В захваченной российскими войсками Кадиевке Луганской области взорвалась база с личным составом оккупантов, а также боекомплект.

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