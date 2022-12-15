Главные события в оккупации 15 декабря

Общество



Группировка «ЛНР» запретила продажу алкоголя в подконтрольных ей прифронтовых населенных пунктах.



Сын основателя ЧВК «Вагнер», «повара Путина» Евгения Пригожина Павел воюет против Украины в экипировке НАТО. Как и бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, которого Евгений Пригожин ругал за любовь к натовской экипировке.



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что пожилая женщина получила ранения в результате ракетного удара по Стаханову Луганской области.



Центр оккупированного Донецка сегодня утром попал под массированный обстрел. «Мэр» города Алексей Кулемзин заявил, что это был самый массированный удар, начиная с 2014 года. ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения, еще один человек погиб.



Днем в Донецке в результате нового обстрела погибла женщина, заявили в так называемом «штабе теробороны ДНР».



В захваченной российскими войсками Кадиевке Луганской области взорвалась база с личным составом оккупантов, а также боекомплект.



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