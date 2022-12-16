РФ запустила ракеты по Украине

Российские войска запустили по Украине ракеты. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



«Ожидаем около 60 штук. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум», — отметил Ким.



В Telegram очевидцы пишут о пролетах ракет и работе ПВО: в Киевской области, Харьковской области. Позже взрывы были слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях.



Сообщается также о повторном запуске ракет типа «Калибр» с акватории Черного моря.



Смотрите также:



