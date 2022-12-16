На Донетчине под огонь оккупантов попали три района, есть жертвы

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области ночью российские силы продолжали стрелять в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Донецком направлении целый день продолжались обстрелы Курахово: повреждены семь домов и инфраструктурный объект. Также повреждены дома и электросети в Кураховке. Авдеевка в течение ночи и утра попала под артобстрел и дважды — под обстрел из РСЗО «Град» — по предварительной информации, жертв нет.



На Горловском направлении один человек погиб в Белой Горе Константиновской громады, также повреждены помещения предприятия в Иванополье. В Бахмуте за ночь три человека ранены.



На Лисичанском направлении утром россияне нанесли удар по Лиману. По предварительной информации, была применена система С-300. Пока информация о пострадавших не поступала, однако точно известно о разрушениях и пожарах.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семь мирных жителей. Еще семь человек были ранены.



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