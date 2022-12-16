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Половина — на Донетчине: В ОП назвали количество погибших за сутки

16 декабря 2022, 15:58

Половина — на Донетчине: В ОП назвали количество погибших за сутки

В результате вооруженной агрессии РФ за 15 декабря (по состоянию на 10:00 16.12.2022) погибли 14 мирных жителей. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, по данным областных военных администраций:

  • в Днепропетровской области — трое погибших, десять раненых;
  • Донецкой — семь погибших, семь раненых;
  • Киевской — четверо раненых;
  • Харьковской — один погибший;
  • Херсонской — трое погибших, девять раненых.

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