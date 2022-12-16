Половина — на Донетчине: В ОП назвали количество погибших за сутки

В результате вооруженной агрессии РФ за 15 декабря (по состоянию на 10:00 16.12.2022) погибли 14 мирных жителей. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, по данным областных военных администраций:

в Днепропетровской области — трое погибших, десять раненых;

Донецкой — семь погибших, семь раненых;

Киевской — четверо раненых;

Харьковской — один погибший;

Херсонской — трое погибших, девять раненых.

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