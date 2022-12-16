Главные события в оккупации 16 декабря

Общество



Около 7-8 тысяч жителей остаются в оккупированном Северодонецке Луганской области из 102 тысяч довоенного населения, а в Северодонецкой объединенной территориальной громаде, включающей также 4 окрестных пгт и 15 сел – около 10 тысяч из 117.



Боевые действия



В результате обстрела днем в Донецке погиб мужчина. Заявляется о нескольких пострадавших в маршрутном автобуса №16.



Вечером под массированный обстрел попал Донецк. Как заявил «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин, поврежден ряд домов частного сектора.



В Железном Порту в Скадовском районе Херсонской области зафиксирован «прилет» в гостиницу, которая служила базой для оккупантов. Четырехэтажное здание частично разрушено.



Село Лантратовка в Луганской области ночью попало под обстрел - погибли 11 человек, еще около 20 пострадали, судьба 20 пока неизвестна.

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