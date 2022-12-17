Российские силы не прекращают обстрелы: Оперативная ситуация на Донетчине

В Донецкой области ночью российские силы не прекращали обстрелы вдоль линии фронта и по относительному тылу. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.
«Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — к счастью, обошлось без пострадавших, повреждено только дорожное покрытие», — отметил Кириленко.
На Волновахском направлении зафиксированы периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города.
На Донецком направлении повреждены пять домов в Кураховке и один дом в Берестках Кураховской громады. Также под постоянным огнем — Марьинка.
На Горловском направлении три человека ранены в Бахмуте. В городе повреждена многоэтажка и админздание. Кроме того, в течение суток обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской громады: возле Яковлевки, Бахмутского, Раздолевки и Парасковеевки.
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