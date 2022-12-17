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На Донетчине под обстрелы попали семь населенных пунктов, есть пострадавшие

17 декабря 2022, 12:30

На Донетчине под обстрелы попали семь населенных пунктов, есть пострадавшие

Донецкая область. Фото: полиции Донецкая область. Фото: полиции

За сутки российские силы обстреляли семь населенных пунктов Донетчины. Снаряды травмировали гражданских жителей. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Оккупанты вели огонь по Авдеевке, Лиману, Бахмуту, Краматорску, Часов Яру, Зализному, Карловке из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии.

Полиция задокументировала 12 фактов нарушения законов и обычаев войны. Уничтожены и повреждены восемь гражданских объектов: три жилых дома, академия, кафе, админздание, нежилое помещение, хозяйственное сооружение.

«Зафиксирован удар из ЗРК «С-300» по Лиману. Снаряд попал в кафе. Информация о жертвах не поступала. Ракетами оккупанты обстреляли Краматорск, попали в инфраструктуру. По предварительным данным, пострадавших нет. Под вражеским огнем остается Бахмут. Россияне произвели три артобстрела города, повредили частный и многоквартирный дома, есть травмированные», — отметили в полиции.

Там добавили, что правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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