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Главные события в оккупации 17 декабря

17 декабря 2022, 23:33

Главные события в оккупации 17 декабря

Права человека

В СИЗО оккупированного Симферополя уже несколько месяцев удерживают от 50 до 100 граждан Украины, которые были захвачены российской армией или спецслужбами на оккупированных территориях материковой Украины.

Боевые действия

В результате обстрел в Счастье Луганской области погибли три мирных жителя, еще пять человек ранены, разрушены четыре жилых дома.

Общество

Екатерина Губарева, занимавшая «должность» замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области, будет работать в одном из регионов РФ.

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