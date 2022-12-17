Главные события в оккупации 17 декабря

Права человека



В СИЗО оккупированного Симферополя уже несколько месяцев удерживают от 50 до 100 граждан Украины, которые были захвачены российской армией или спецслужбами на оккупированных территориях материковой Украины.



Боевые действия



В результате обстрел в Счастье Луганской области погибли три мирных жителя, еще пять человек ранены, разрушены четыре жилых дома.



Общество



Екатерина Губарева, занимавшая «должность» замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области, будет работать в одном из регионов РФ.

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