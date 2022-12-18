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Главные события в оккупации 18 декабря

18 декабря 2022, 23:03

Главные события в оккупации 18 декабря

Боевые действия

Донецк несколько раз за день подвергся обстрелам. Так, дважды под обстрел попал район вблизи стадиона «Донбасс Арена», в больнице имени Калинина загорелся корпус №2. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что из-за обстрела медучреждения погиб один человек, также есть пострадавшие средней тяжести. Утверждается, что пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.

Российские военные уже второй день укрепляют бетонными блоками улицы в городе Мелитополь, готовясь к уличным боям.

Переоборудованные в госпитали больницы Луганска не имеют самого необходимого даже для раненых оккупантов, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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